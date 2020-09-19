Видео с места столкновения «скорой помощи» и маршрутки в Москве
Пос последним данным, пострадали четыре человека, включая ребенка.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На месте столкновения кареты «скорой помощи» и маршрутки на Свободном проспекте в Москве продолжают работу экстренные службы и дорожная полиция.
По информации 5-tv.ru, число пострадавших увеличилось до четырех человек. Ранения получили водитель машины медслужбы, фельдшер, пациент и ребенок, находившийся в общественном транспорте.
Предварительно, водитель маршрутки не успел среагировать на проезд «скорой помощи» с включенным спецсигналами через перекресток на запрещенный сигнал светофора.
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