Видео с места столкновения «скорой помощи» и маршрутки в Москве

На месте столкновения кареты «скорой помощи» и маршрутки на Свободном проспекте в Москве продолжают работу экстренные службы и дорожная полиция.

По информации 5-tv.ru, число пострадавших увеличилось до четырех человек. Ранения получили водитель машины медслужбы, фельдшер, пациент и ребенок, находившийся в общественном транспорте.

Предварительно, водитель маршрутки не успел среагировать на проезд «скорой помощи» с включенным спецсигналами через перекресток на запрещенный сигнал светофора.