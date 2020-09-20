В театральном институте имени Шукина подтвердили смерть Михаила Борисова

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 276

Ведущему программы «Русское лото» стало плохо прямо на съемках программы.

В театральном институте имени Шукина подтвердили смерть Михаила Борисова

Фото: mihailborisov.ru

Театральный институт имени Бориса Щукина подтвердил смерть артиста Михаила Борисова, информация об этом появилась на официальном сайте вуза.

При этом в интервью 5-tv.ru ректор института Евгений Князев подчеркнул, что в настоящее время пока даже сын актера не обладает точной информацией о случившемся.

«Он (сын — Прим. ред.) поехал в морг, может быть будет какая-то информация. Сейчас никто не знает. Ему стало плохо на работе, его повезли в больницу, там стало еще хуже. Он впал в кому и не отошел», — рассказал Евгений Князев.

Также ректор театрального вуза отметил, что дата и место прощания с артиста Михаилом Борисовым будет размещена на их сайте.

Бессменный ведущий программы «Русское лото» почувствовал себя плохо прямо на съемках программы. Прибывшая скорая помощь доставила 71-летнего Борисова в больницу, где он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Медики диагностировали у телеведущего воспаление легких и продолжили проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. Было принято решение о транспортировке артиста в специализированную клинику, во время которой Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать.

Врачи боролись за жизнь Михаила Борисова до последнего, но уже в больнице реанимационные мероприятия не дали результатов. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.

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В театральном институте имени Шукина подтвердили смерть Михаила Борисова

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