Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому
У 71-летнего Михаила Бориса подозревают коронавирусную инфекцию.
Фото: mihailborisov.ru
Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов госпитализирован в одну из клиник Москвы с воспалением легких.
По информации 5-tv.ru, медики ввели 71-летнего актера в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе знаменитости в специализированную клинику, так как врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.
Михаил Борисов большинству зрителей известен в качестве ведущего популярной в России программы «Русское лото» на НТВ. Также он снимался в таких картинах, как «Сваха», «Обручальное кольцо», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Товарищ Сталин», «Ермоловы». Режиссер театральных постановок в театре имени Ермоловой — «Вечер комедии», «Кармен».
Читайте также
66%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?