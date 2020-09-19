Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому

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Светлана Шевченко
Срочная новость 1 937

У 71-летнего Михаила Бориса подозревают коронавирусную инфекцию.

Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому

Фото: mihailborisov.ru

Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов госпитализирован в одну из клиник Москвы с воспалением легких.

По информации 5-tv.ru, медики ввели 71-летнего актера в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе знаменитости в специализированную клинику, так как врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.

Михаил Борисов большинству зрителей известен в качестве ведущего популярной в России программы «Русское лото» на НТВ. Также он снимался в таких картинах, как «Сваха», «Обручальное кольцо», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Товарищ Сталин», «Ермоловы». Режиссер театральных постановок в театре имени Ермоловой — «Вечер комедии», «Кармен».

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