Ведущий «Русского лото» госпитализирован в больницу и введен в кому

Актер, режиссер и телеведущий Михаил Борисов госпитализирован в одну из клиник Москвы с воспалением легких.

По информации 5-tv.ru, медики ввели 71-летнего актера в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе знаменитости в специализированную клинику, так как врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.

Михаил Борисов большинству зрителей известен в качестве ведущего популярной в России программы «Русское лото» на НТВ. Также он снимался в таких картинах, как «Сваха», «Обручальное кольцо», «Закон и порядок: Преступный умысел», «Товарищ Сталин», «Ермоловы». Режиссер театральных постановок в театре имени Ермоловой — «Вечер комедии», «Кармен».