«Нас двое»: Собчак трогательно поздравила Богомолова с годовщиной свадьбы
Телеведущая и режиссер провели эпатажную церемонию бракосочетания 13 сентября 2019 года.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Актриса и ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram сентиментальное послание с благодарностью режиссеру Константину Богомолову за проведенный вместе год в качестве супругов.
«Люблю тебя! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так „странно“ смотрю на этот мир. Нас двое», — написала она.
Собчак с Богомоловым сыграли свадьбу 13 сентября прошлого года. Торжество знаменитостей шокировало публику — катафалк, карету, стриптиз в исполнении невесты вспоминают до сих пор. Но даже те, кто ждал от них быстрого расставания, за год убедились в искренности чувств пары.
Публикация собрала немало комментариев. Пользователи сети традиционно разделились на две группы.
Первые искренне рады за Ксению и Константина.
«Такая романтичная, женственная. Как будто и не Собчак»;
«Красивая пара, поздравляю!»
«Вот что значит любовь! А в первом браке таких комментов не поступало», — написали они.
Вторые продолжают негодовать.
«Это какое-то недоразумение»;
«Когда наяву поедете в катафалке?»;
«Как можно 13-го жениться? Это же ужасное число!» — возмутились они.
Для обоих супругов это не первый брак. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз. Они сохранили дружеские отношения и воспитывают общую дочь Анну. А Собчак была женой актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона.
Сейчас многие поклонники подозревают, что Ксения находится в положении и скоро объявит о беременности от Константина Богомолова.
Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнилась свадьба Собчак и Богомолова.
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