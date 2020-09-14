«Нас двое»: Собчак трогательно поздравила Богомолова с годовщиной свадьбы

Актриса и ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram сентиментальное послание с благодарностью режиссеру Константину Богомолову за проведенный вместе год в качестве супругов.

«Люблю тебя! Ты дал мне самое главное — ощущение того, что я не в одиночестве так „странно“ смотрю на этот мир. Нас двое», — написала она.

Собчак с Богомоловым сыграли свадьбу 13 сентября прошлого года. Торжество знаменитостей шокировало публику — катафалк, карету, стриптиз в исполнении невесты вспоминают до сих пор. Но даже те, кто ждал от них быстрого расставания, за год убедились в искренности чувств пары.

Instagram @xenia_sobchak

Публикация собрала немало комментариев. Пользователи сети традиционно разделились на две группы.

Первые искренне рады за Ксению и Константина.

«Такая романтичная, женственная. Как будто и не Собчак»;

«Красивая пара, поздравляю!»

«Вот что значит любовь! А в первом браке таких комментов не поступало», — написали они.

Вторые продолжают негодовать.

«Это какое-то недоразумение»;

«Когда наяву поедете в катафалке?»;

«Как можно 13-го жениться? Это же ужасное число!» — возмутились они.

Для обоих супругов это не первый брак. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз. Они сохранили дружеские отношения и воспитывают общую дочь Анну. А Собчак была женой актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона.

Сейчас многие поклонники подозревают, что Ксения находится в положении и скоро объявит о беременности от Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнилась свадьба Собчак и Богомолова.