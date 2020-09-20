«Дурная комедия»: австрийская газета назвала дело Навального планом спецслужб

В австрийской газете Contra Magazin вышла статья, где дело блогера Алексея Навального назвали «дурной комедией». По мнению издания, все придумали спецслужбы западных стран.

В случившемся с Навальным автор статьи указывает на слишком много нестыковок и белых пятен.

«Как стало известно, яд „Новичок“ находился на бутылке, из которой Навальный пил в отеле. О том, что именно произошло, он знал уже в аэропорту, и даже успел отправить в номер своих людей для того, чтобы они забрали улики. Те пришли в отель и сразу же взяли правильную бутылку. И — о, чудо! — никто через пару минут в судорогах с пеной у рта не свалился замертво», — прокомментировало издание.

Также газета указала на странное поведение работников гостиницы. Почему апартаменты Навального не убрали сразу после его выселения, чтобы подготовить для следующего гостя? Это всегда делается в одно и то же время.

В качестве доказательства, что Навальный не был отравлен, можно было бы отправить в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) его анализы, сделанные при госпитализации в Омске. Однако дальнейшие проверки в данном случае издание тоже ставит под сомнение.

«Они там сами подмешают отравляющее вещество, а потом скажут, что нашли его, — написало Contra Magazin. — А результаты российских анализов никогда не признают».

Всю ситуацию с якобы отравлением блогера Навального австрийское издание сравнило с «подлой игрой».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк категорично отверг версию, что Навальный был отравлен. По его словам, в случае нанесения яда на бутылку, он бы подействовал на организм блогера буквально через несколько минут. При этом Навальный бы потерял способность ходить, видеть и уж тем более не смог бы доехать до аэропорта. Ринк предполагает, что исследованные экспертами бутылки могли быть подменены или наполнены необходимой жидкостью прямо на месте.

22 августа Навального вывезли в Германию, где положили в берлинскую клинику Charite. 2 сентября правительство Германии заявило о том, что Навальный якобы был отравлен боевым веществом. В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе не указано.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль не собирается слепо верить западным странам в деле Навального.