Пафос важнее правды: Байден рассказал о 200 миллионах умерших в США от COVID-19

На ситуации с коронавирусом сейчас активно пытаются сыграть в предвыборной гонке кандидаты в президенты США. На встрече со сторонниками в Филадельфии демократ Джо Байден заявил, что от COVID-19 умрут три четверти населения Соединенных Штатов. По его словам, все из-за того, что меры, предпринимаемые действующей администрацией, недостаточны.

«Если все будет так, как хочет Трамп, то последствия COVID-19, которые сейчас намного тяжелее, чем они должны быть — приблизительно 200 миллионов людей, возможно, умрут к тому времени, когда я закончу свою речь», — уверенно заявил Байден.

Вероятнее всего, Байден хотел сказать не двести миллионов, а двести тысяч. Но оговорку 77-летний политик даже не заметил. К слову, население страны на данный момент составляет 328 миллионов человек