Ядовитый подарок: В США задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином

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Полиция настигла предполагаемую злоумышленницу на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке попасть на территорию Соединенных Штатов из Канады.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Shawn Thew, 5-tv.ru

Тот, кто отправил Дональду Трампу письмо со смертельным ядом, буквально оконфузился. Спецслужбы сейчас думают, на что рассчитывал отравитель: ведь попасть к президенту без тщательной проверки посылка не могла.

Подозреваемую уже задержали, когда она пыталась въехать в США из Канады.

Корреспондент Кристина Федорова о ядовитом подарке, который вызвал нешуточную панику в Белом доме. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Как ранее писал 5-tv.ru, неизвестные отправили посылку с сильнодействующим ядом рицином президенту США Дональду Трампу, однако груз был перехвачен. Вся почта, отправленная на имя Белого дома, предварительно проверяется за пределами резиденции главы государства. Два теста подтвердили наличие яда в посылке.

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