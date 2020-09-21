Ядовитый подарок: В США задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином

Тот, кто отправил Дональду Трампу письмо со смертельным ядом, буквально оконфузился. Спецслужбы сейчас думают, на что рассчитывал отравитель: ведь попасть к президенту без тщательной проверки посылка не могла.

Подозреваемую уже задержали, когда она пыталась въехать в США из Канады.

Корреспондент Кристина Федорова о ядовитом подарке, который вызвал нешуточную панику в Белом доме. Подробнее смотрите в видеосюжете.