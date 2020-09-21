Ядовитый подарок: В США задержали женщину за попытку отравить Трампа рицином
Полиция настигла предполагаемую злоумышленницу на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке попасть на территорию Соединенных Штатов из Канады.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Shawn Thew, 5-tv.ru
Тот, кто отправил Дональду Трампу письмо со смертельным ядом, буквально оконфузился. Спецслужбы сейчас думают, на что рассчитывал отравитель: ведь попасть к президенту без тщательной проверки посылка не могла.
Подозреваемую уже задержали, когда она пыталась въехать в США из Канады.
Корреспондент Кристина Федорова о ядовитом подарке, который вызвал нешуточную панику в Белом доме. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Как ранее писал 5-tv.ru, неизвестные
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