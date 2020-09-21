Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше

В журнале The National Interest была опубликована статья американского военного эксперта Криса Осборна, который оценил шансы США в случае военного противостояния с Россией на суше.

Осборн отметил, у Москвы в два раза больше танков, чем у Вашингтона: двенадцать тысяч к шести соответственно. Такой перевес он объяснил тем, что Российская Федерация является сухопутной державой. Всего в бронетанковом парке страны он насчитал 27 единиц техники.

Кроме того, военный эксперт подметил, что большинство российских танков — это модернизированные Т-72б и Т-80С, которые были собраны еще в 80-х годах. Осборн заявил, что США уступает России по численности военной техники, но превосходит по ее «начинке».

«Новейшие модификации „Абрамса“ (основной боевой танк США — Прим. ред.) оснащены передовыми инфракрасными датчиками дальнего обзора, новыми тепловыми прицелами для обнаружения тепловой сигнатуры вражеских машин, в них использованы новые бронематериалы и многофункциональные боеприпасы», — подметил специалист.

Соединенные штаты в свою очередь могут похвастаться «Огромной военно-морской и военно-воздушной мощью». По мнению Криса Осборна, именно преимущество в небе должно обеспечить Америке победу над Россией.

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