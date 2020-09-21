Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше

|
Татьяна Меркер
38

Журнал National Interest сравнил военный потенциал двух государств.

Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

В журнале The National Interest была опубликована статья американского военного эксперта Криса Осборна, который оценил шансы США в случае военного противостояния с Россией на суше.

Осборн отметил, у Москвы в два раза больше танков, чем у Вашингтона: двенадцать тысяч к шести соответственно. Такой перевес он объяснил тем, что Российская Федерация является сухопутной державой. Всего в бронетанковом парке страны он насчитал 27 единиц техники.

Кроме того, военный эксперт подметил, что большинство российских танков — это модернизированные Т-72б и Т-80С, которые были собраны еще в 80-х годах. Осборн заявил, что США уступает России по численности военной техники, но превосходит по ее «начинке».

«Новейшие модификации „Абрамса“ (основной боевой танк США — Прим. ред.) оснащены передовыми инфракрасными датчиками дальнего обзора, новыми тепловыми прицелами для обнаружения тепловой сигнатуры вражеских машин, в них использованы новые бронематериалы и многофункциональные боеприпасы», — подметил специалист.

Соединенные штаты в свою очередь могут похвастаться «Огромной военно-морской и военно-воздушной мощью». По мнению Криса Осборна, именно преимущество в небе должно обеспечить Америке победу над Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китайские эксперты оценили новое российское оружие.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:42
«Бедная девочка» — пользователей сети обескуражило странное имя дочери Степана Меньщикова
12:36
Потерпевшие по делу Фургала требуют 1,5 миллиарда рублей компенсации
12:26
«Ради хайпа вы готовы убить»: Дочь Успенской ответила актрисе, снявшей ее в неадекватном состоянии
12:23
Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше
12:19
Пять фактов о Михаиле Борисове
12:17
Устроивший «пьяное» ДТП сын брянского вице-губернатора служит госинспектором

Сейчас читают

Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок