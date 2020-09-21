Врач-невролог развеяла заблуждения о болезни Альцгеймера

|
Алиса Старжевская
76

Проблемы с памятью оказались не нормальным процессом старения человека, а первыми предпосылками.

Врач-невролог развеяла заблуждения о болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

Кандидат медицинских наук и врач-невролог Светлана Кузнецова развеяла все мифы вокруг болезни Альцгеймера. Знаниями она поделилась в беседе с «АиФ».

Прежде всего, специалист обратила внимание на различие этого заболевания и деменции. По ее словам, при Альцгеймере у человека избирательно начинают страдать когнитивные функции, а уже после приходят и мнестические расстройства: нарушение памяти, концентрации и интеллектуальных способностей. При этом, проблемы с памятью Кузнецова призвала не воспринимать как нормальный процесс старения, а вспомнила, что это один из первых симптомов недуга.

«Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов», — сказала она.

Как подчеркнула невролог, профилактика от Альцгеймера все же существует. Прежде всего, следует отказаться от вредных привычек, а также вовремя лечить гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарных диабет и другие сосудистые заболевания.

При этом, специалист отметила, что диагностика заболевания все же существует и работает на практике. Поможет в этом аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как покемоны помогают справиться с болезнью Альцгеймера.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
«Они хотели этого добиться?»: Матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой
13:42
Первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Москве
13:23
Российских туристов в Таиланде пугают штрафами и арестами из-за нового закона
13:08
Легкомоторный самолет рухнул в Ханты-Мансийском автономном округе
13:04
«Белые каски» готовят в Сирии новую провокацию с химоружием
12:59
Врач-невролог развеяла заблуждения о болезни Альцгеймера

Сейчас читают

Алеся Кафельникова закрутила роман с бывшим женихом Ходченковой
«Как с новой сумочкой»: пользователей возмутило идиллическое фото жены Петросяна с коляской
«Лара Крофт»: Екатерина Шпица в латексном платье «оторвалась» на красной дорожке «Кинотавра»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок