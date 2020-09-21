Врач-невролог развеяла заблуждения о болезни Альцгеймера

Кандидат медицинских наук и врач-невролог Светлана Кузнецова развеяла все мифы вокруг болезни Альцгеймера. Знаниями она поделилась в беседе с «АиФ».

Прежде всего, специалист обратила внимание на различие этого заболевания и деменции. По ее словам, при Альцгеймере у человека избирательно начинают страдать когнитивные функции, а уже после приходят и мнестические расстройства: нарушение памяти, концентрации и интеллектуальных способностей. При этом, проблемы с памятью Кузнецова призвала не воспринимать как нормальный процесс старения, а вспомнила, что это один из первых симптомов недуга.

«Болезнь быстро прогрессирует, замедлить необратимый процесс может своевременное назначение и постоянный прием медикаментозных препаратов», — сказала она.

Как подчеркнула невролог, профилактика от Альцгеймера все же существует. Прежде всего, следует отказаться от вредных привычек, а также вовремя лечить гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сахарных диабет и другие сосудистые заболевания.

При этом, специалист отметила, что диагностика заболевания все же существует и работает на практике. Поможет в этом аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

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