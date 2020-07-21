Как покемоны помогают справиться с болезнью Альцгеймера

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Жизнь 71-летнего жителя Тайваня изменилась с тех пор, как он узнал об охоте за виртуальными существами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

Как охотиться на покемонов знает 71-летний Чен Сан-Юань из Тайваня. Игру ему показали внуки два года назад, и с тех пор жизнь пожилого мужчины перевернулась. Начинал с шести смартфонов, теперь их 64! Они вмонтированы в велосипед и подключены к единому внешнему аккумулятору. Если один садится, то игра запускается на другом. Так Чен может почти круглосуточно кататься по городу в поисках покемонов.

По словам самого мужчины, охота за причудливыми виртуальными созданиями помогает ему справиться с болезнью Альцгеймера и найти новых друзей.

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