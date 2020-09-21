Первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Москве. В пресс-службе проекта отметили, что мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках подготовки политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ.

Отмечается, что в первом полуфинале принимает участие 221 конкурсант. Все претенденты на победу успешно подтвердили свои результаты на контрольном тестировании.

В церемонии открытия конкурса приняли участие заместители председателя Госдумы РФ Петр Толстой и Ирина Яровая, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что система социальных лифтов в стране создана и работает. Конкурс «Лидеры России» стал одним из главных источников формирования кадрового управленческого резерва страны. За три года проведения конкурса состоялось более 200 назначений из числа участников конкурса. Сейчас же настало время определить финалистов, а затем и победителей проекта «Лидеры России. Политика», — сказал Алексей Комиссаров в приветственном слове.

Лидеры России

В свою очередь, Петр Толстой обратил внимание участников конкурса, что они должны иметь для себя четкое представление зачем идут в политику. По словам наставника, благодаря мероприятию многие претенденты избавятся от романтических иллюзий, так как служение россиянам — это сложная каждодневная работа.

«Сам проект — это не просто отбор участников, у которых есть определенные качества, и которые готовы работать, ведь государство вкладывается в их дальнейшее обучение, дает им возможности для роста. Это очень важно и ценно для тех, кто собирается связать свою жизнь с политикой», — поделился мнением Петр Толстой.

Лидеры России

Ирина Яровая, обращаясь к конкурсантам, подчеркнула значимость мероприятия и обозначила несколько мотивационных критериев для прихода в политику.

«Политика есть прежде всего служение. Успех, благополучие России — это всегда самоотдача и ответственность за сохранение традиций и преемственность поколений, за настоящее и будущее России. На мой взгляд, именно в этом может и должна быть истинная мотивация для прихода в политику. С огромным интересом и желанием мы готовы помочь раскрыть этот потенциал», — сказала Ирина Яровая.

Лидеры России

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству и представитель Наблюдательного совета конкурса Михаил Швыдкой отметил, что на проекте многое происходит впервые, в том числе и оценка социальных компетенций претендентов на победу.

«Как понять, что этот участник действительно мотивирован на служение обществу, на то, чтобы приносить пользу людям, а не просто идет в политику, чтобы решать свои личные задачи? Это очень непросто. От того, какое решение будет вынесено, зависит, кто завтра станет представлять интересы избирателей на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Но у нас очень опытный Экспертный совет, я верю в его компетентность и беспристрастность», — заявил Михаил Швыдкой.

Лидеры России

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. Заявки на участие в проекте подали порядка 34 тысяч желающих. К дистанционному отбору были допущены 9,1 тысячи участников. В результате приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 претендента на победу.

Финалисты проекта будут определены по итогам двух полуфиналов. Победителей конкурса отберут в очном формате. Им предоставят персональных наставников из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мастерская управления «Сенеж» выпустила очередную группу слушателей программы «Наставничество».