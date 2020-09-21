Трагическая романтика: пара погибла сорвавшись с крыши в Петербурге

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Жители предположили, что молодые люди — руферы, которые регулярно проводят экскурсии по крышам домов.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Трагедией закончилась прогулка по крышам в Петербурге. Парень с девушкой сорвались с шестиэтажного дома — оба погибли. Жители предположили, что молодые люди — руферы, которые регулярно проводят экскурсии по крышам домов. Это подтверждают и видеозаписи на странице погибшего. Но его знакомые уверяют: пара могла оказаться на крыше случайно.

«Я знаю этих людей, так как есть общие знакомые и это не экскурсовод по крышам. Он проводил экскурсии по парадным, по дворам. Экскурсиями по крышам этот человек не занимался вообще», — заверяет организатор экскурсий по крышам Святослав Ермолов.

На крыше, с которой упали молодые люди, нашли две бутылки со спиртным. Был ли алкоголь в крови погибших, медикам еще предстоит выяснить. Следователи отрабатывают несколько версий, одна из них — несчастный случай.

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