У второго добровольца выявили побочный эффект от вакцины AstraZeneca
17 сентября тестирование британского препарата остановили из-за паралича ног у привитой пациентки.
Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru
Испанские СМИ сообщили о новом случае серьезного побочного эффекта при испытаниях вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
У добровольца, которому ввели препарат, медики обнаружили некие проявления неврологического характера. Вакцину, судя по всему, он получил несколько недель назад, так как 17 сентября тестирование британского препарата остановили из-за паралича ног у привитой пациентки. Подробностей о новом случае пока не приводится.
Тем временем компания AstraZeneca опубликовала подробную карту испытаний вакцины. Документ занимает 111 страниц.
Как пишут The New York Times, компания пошла на это, чтобы пресечь неудобные вопросы и подозрения экспертов. Они предполагают, что проблемы при испытаниях вакцины связаны с тем, что изначально препарат разрабатывался для животных.
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