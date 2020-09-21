Заговоры, ритуалы, обереги: как привлечь любовь в день Рождества Богородицы

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Анастасия Шадская
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Магические обряды после заката будут особенно эффективны.

Заговоры, ритуалы, обереги: как привлечь любовь в день Рождества Богородицы

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Русская православная церковь отмечает 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы. Еще в языческие времена этот день был связан с мистикой, приход христианства просто добавил ему новых традиций.

Считается, что девушкам в этот день благоволит сама судьба в поиске возлюбленного. Существует целый ряд гаданий и действий, которые проводят в этот день. Если выбрать для их проведения время после заката Солнца, то результат будет по-настоящему магическим.

Гадание на нитке

Следует продеть в игольное ушко нитку и сделать несколько стежков на ткани. Затем дернуть за нитку. Если она выскочила легко, то чувства интересующего девушку мужчины взаимны. В скором времени можно ждать предложения руки и сердца! Если пришлось приложить усилия, то у избранника есть сомнения, а если нить порвалась или застряла в ткани, то девушку ждет расставание. На встречу с будущим мужем в ближайшее время ей лучше не рассчитывать.

Заговор на волосы

www.globallookpress.com / imagebroker/Fred Proksch

Для этого ритуала потребуются волосы возлюбленного. Проще всего взять их с расчески. Волоски надо разложить перед собой и произнести магические слова:

«Волос к волоску, милому к лицу. Пусть он рядом со мной млеет, а в разлуке — мается. Ко мне спешит, в объятья заключит».

Наговор следует повторить семь раз, а волосы любимого собрать в мешочек и хранить под подушкой. Тогда в скором будущем может случиться свадьба.

Приворотное зелье

Приготовленное после 22 часов 21 сентября «зелье» поможет влюбить в себя любого. Для этого нужно взять любой напиток, кроме лимонадов и кофе, налить в прозрачный стеклянный стакан и добавить ягоду рябины.

Перед подачей обязательно нужно произнести заклинание.

«Матушка-заступница, ангелы небесные, силы древесные! Помогите мне избранника (Здесь следует сказать имя возлюбленного — Прим. ред.) очаровать, к себе навек привязать».

После заклинания нужно помолиться Богородице — она обязательно помогает в любовных делах, пишет «Алтайская правда».

Обряд на снятие венца безбрачия

YAY/TASS

Девушке нужно взять семь рябиновых веточек без листьев, свернуть их кольцом и закрепить все красной шерстяной нитью. Выложить рябиновый круг на плоскую тарелку и сжечь, произнося заговор.

«Искра — к огню, девица — к скорому венцу».

Полученный пепел следует вынести на улицу на куске белой хлопчатобумажной ткани, выпустить на ветер и вознести молитву Богоматери. Если делать это вечером 21 сентября, то к Покрову Богородицы, 14 октября следующего года, девушка уже выйдет замуж.

Обереги на семейное счастье

Замужним девушкам Богородица тоже помогает в любви. 21 сентября нужно составить букет из колосков пшеницы, ржи или овса, добавить туда ель, сосну, калину и рябину, перевязать красной лентой. В центр букета поставить церковную свечку и закрепить оберег над дверным проемом на входе в дом. Тогда злу будет внутрь не попасть, а семейному счастью — не уйти.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ритуалы и гадания помогут найти мужа.

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