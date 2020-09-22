Рэпера Эллея задержали после ДТП с Infiniti в Москве

Эльмин Гулиев, известный как рэпер Эллей, задержан в столице. Как стало известно 5-tv.ru, музыкант был взят в рамках расследования ДТП с участием его элитного автомобиля, которое случилось накануне в Москве.

Артист помещен в изолятор временного содержания.

В центре Москвы Infiniti столкнулся с Mercedes на Остоженке. От удара элитную иномарку отбросило, и она сбила пешеходов, а также протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. За рулем авто был рэпер Эллей. Кроме того, стало известно, что за машиной артиста также числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сам рэпрер Эллей прокомментировал аварию.