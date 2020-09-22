Эльмин Гулиев, известный как рэпер Элей, рассказал детали страшного ДТП, в котором тяжело пострадали трое пешеходов. Infiniti, за рулем которого находился артист, на перекрестке в районе Остроженки в Москве столкнулся с Mercedes. Машину отбросило с проезжей части на пешеходов. Позже стало известно, что одной из женщин пришлось ампутировать стопу.

«Уходил от удара», — заявил музыкант, объясняя, как оказался на тротуаре.

27-летний рэпер признал, что превысил скорость, но, по его словам, «ненамного».

«Я не помню, ну, не больше 80. Чуть больше 80, не больше 90», — сказал Гулиев.

Он рассказал, что ехал в машине с девушкой, которую после аварии забрала скорая. Сам музыкант тоже чувствует себя плохо — во время разговора все время все время держался за плечо.

Второй участник аварии — водитель Mercedes, рассказал 5-tv.ru, что, когда выехал на перекресток, оставалось еще «шесть секунд зеленого света». Он также сообщил, что Infiniti проскочил на красный два предыдущих светофора.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru публиковал снятые камерой наблюдения страшные кадры момента аварии, когда автомобиль на большой скорости врезается в людей и в стену дома.