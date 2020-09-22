Умер ученый, философ и переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

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Валентин Черников
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Известный деятель науки ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Умер ученый, философ и переводчик «Улисса» Сергей Хоружий

Фото: Facebook @pavel.velikanov

Физик-теоретик, математик, философ и богослов Сергей Хоружий скончался на 79-м году жизни. Печальную весть сообщил в Facebook первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

«Открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый — но не агрессивный, пунктуальный, но не зануда, глубоко верующий, но не узколобый фанатик. И таких светлых людей все меньше. Царства Небесного тебе, дорогой Сергей Сергеевич, и насладиться в полноте той тишиной, к которой так стремился всю жизнь!» — написал священнослужитель.

Широкую известность Хоружий получил как переводчик произведений ирландского писателя Джеймса Джойса. В частности, вместе с Виктором Хинкисом он перевел популярный модернистский роман «Улисс».

Хоружий — доктор физико-математических наук, действительный член РАЕН, основатель и директор Института синергийной антропологии. Многие годы жизни он посвятил исследованию древней аскетической восточно-христианской практики исихазма — мировоззрения, составляющего основу православного аскетизма.

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