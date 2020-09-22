Исполнительница хита «Мальчик мой» рассказала, как оказалась адептом «секты Виссариона»

Одной из последователей «секты Виссариона» оказалась исполнительница хита «Мальчик мой» Светлана Владимирская. В интервью 5-tv.ru певица осудила задержания предводителей «Церкви Последнего Завета» и обыски, которые проводятся в поселении «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сама звезда обитает в общине с конца 90-х и уверяет, что вся информация о сообществе и главе организации Сергее Торопе — Виссарионе, которого она называет «Учителем» — заказная ложь.

«Живут мирные жители, очень добрые, рожают, растят детей — здоровых, творческих. Дети ходят в садик. Никто не пьет, не курит, нет никаких наркоманов. Люди стараются жить в любви, в согласии, помогать друг другу. А потом приезжают люди с автоматами и начинают вязать руки, какие-то обыски идут по домам… Учение основано на том, чтобы человек был открытым, честным, поэтому негатива здесь быть не может. Придумать можно все что угодно, если есть заказ на негатив. Я сегодня смотрела новости и шокирована тем, что там показывают», — заявила Владимирская.

Одним из задержанных помимо самого Виссариона — Сергея Торопа — оказался Сергей Редькин — в прошлом барабанщик группы «Ласковый май». Музыканта называют правой рукой руководителя секты.

Так называемая «секта Виссариона» официально носит название «Церковь Последнего Завета» — это новое религиозное движение, основанное около 30 лет назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Последователи секты искренне считают, что их предводитель — современное воплощение Иисуса Христа.

Из материалов уголовного дела в отношении лидеров религиозного культа следует, что Сергей Тороп запрещал живущим в общине обращаться к «мирским» врачам. Действующие среди сектантов правила привели к смерти малолетнего ребенка. Кроме того, один из последователей «секты Виссариона» свел счеты с жизнью. Мужчина распродал все имущество и рассчитывал на «лучшую» жизнь в общине. После того как адепты его не приняли, решил покончить с собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанным предводителям «секты Виссариона» предъявят обвинения по уголовному делу.