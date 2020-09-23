🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 сентября, растущая Луна в Стрельце благоволит людям с хорошей интуицией, помогает решать важные рабочие вопросы. Способствует этот день и успеху на любовном поприще. ♈ Овен

Пора оценить свои перспективы на будущее. Кажется, судьба уже приготовила для вас несколько неплохих вариантов, Овны. Нужно выйти из зоны комфорта и начать рисковать. Достижение важных целей станет вашим главным занятием на ближайшее время.

Космический совет: вокруг вас море возможностей.

♉ Телец

Вам не кажется, что вы утомились? Иногда нужно давать себе небольшую передышку и оценивать происходящее как бы со стороны. Задайте себе один важный вопрос, Тельцы. Что в данный момент времени нужно именно вам? И вы поймете, что это отдых. Лучше всего будет отправиться за город.

Космический совет: природа — лучший лекарь.

♊ Близнецы

Близнецы, обратите внимание на знаки, что посылает вам Вселенная. Также помните, что у всех свои методы избавления от горя после утраты или измены, не нужно корить себя, если что-то не получается. Найдите свой способ обрести душевный покой.

Космический совет: не смотрите на других, значение имеют лишь ваши чувства.

♋ Рак

Последние месяцы были временем переживаний и обдумывания важных вопросов. Теперь пришла пора определиться и сделать выводы. Решите для себя, какой личностью вы хотите быть.

Космический совет: пришло время расставить все точки над «i».

♌ Лев