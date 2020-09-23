Почему турагентства и отели массово закрываются в России?

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Согласно данным аналитической компании, доходы бизнесменов сократились почти вдвое.

Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Каждое пятое турагенство закрылось после введения ограничений из-за коронавируса. Кроме того с рынка ушло 14% мини-отелей. Такие данные «Известиям» предоставили специалисты одной из ведущих аналитических компаний.

Доходы предпринимателей, которым удалось удержаться на плаву, за лето сократились почти вдвое. Однако уже в сентябре, после ослабления ограничительных мер туристический бизнес вновь набрал обороты. Прибыль росла за счет повышенного спроса на отечественные маршруты. Чаще всего россияне тратили деньги в Краснодарском крае, в Крыму, Санкт-Петербурге, Москве и Татарстане.

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