Видео: Иномарка перевернулась после ДТП в центре Петербурга
Авария произошла на углу Большого проспекта и 9-й линии Васильевского острова.
Фото, видео: 5-tv.ru
Иномарка перевернулась после ДТП в центре Петербурга. Авария произошла на углу Большого проспекта и 9-й линии Васильевского острова. Информация о погибших не поступала, сообщается об одном пострадавшем — пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.
Согласно предварительным данным, в Василеостровском районе Петербурга столкнулись троллейбус и четыре легковушки. По словам очевидцев, в стоявшие на перекрестке машины сзади въехал черный автомобиль, после чего одна из легковушек вылетела на встречную полосу и перевернулась.
Обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
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