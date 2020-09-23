Видео: Иномарка перевернулась после ДТП в центре Петербурга

Иномарка перевернулась после ДТП в центре Петербурга. Авария произошла на углу Большого проспекта и 9-й линии Васильевского острова. Информация о погибших не поступала, сообщается об одном пострадавшем — пожилой мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Согласно предварительным данным, в Василеостровском районе Петербурга столкнулись троллейбус и четыре легковушки. По словам очевидцев, в стоявшие на перекрестке машины сзади въехал черный автомобиль, после чего одна из легковушек вылетела на встречную полосу и перевернулась.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.