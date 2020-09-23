Звезду «Каникул в Мексике» узнали в автоледи, утопившей свой Mercedes в пруду

В приморском районе Санкт-Петербурга произошло небанальное ДТП. Автоледи утопила свой новенький Mercedes GLC в заплывшем тиной пруду.

В ГИБДД Северной столицы пояснили, что за рулем автомобиля в момент аварии сидела женщина. Она не справилась с управлением и наехала на силовое ограждение, после чего машина скатилась в водоем.

Видео с люксовым автомобилем в петербургском озере быстро разлетелось по интернету, и пользователи узнали в автоледи 30-летнюю звезду «Каникул в Мексике» Ольгу Казакову (Савченко).

Дорогую иномарку теледивы пришлось доставать из пруда при помощи лебедки. В «операции спасения» учавствовали и водолазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о гулявшей голой по дорогом Раменского телеведущей Хильде Кармен.