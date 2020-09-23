Звезду «Каникул в Мексике» узнали в автоледи, утопившей свой Mercedes в пруду

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 60

Девушка не справилась с управлением и «припарковала» машину в водоеме на севере Петербурга.

Фото, видео: Instagram @nezlaya; 5-tv.ru

В приморском районе Санкт-Петербурга произошло небанальное ДТП. Автоледи утопила свой новенький Mercedes GLC в заплывшем тиной пруду.

В ГИБДД Северной столицы пояснили, что за рулем автомобиля в момент аварии сидела женщина. Она не справилась с управлением и наехала на силовое ограждение, после чего машина скатилась в водоем.

Видео с люксовым автомобилем в петербургском озере быстро разлетелось по интернету, и пользователи узнали в автоледи 30-летнюю звезду «Каникул в Мексике» Ольгу Казакову (Савченко).  

Дорогую иномарку теледивы пришлось доставать из пруда при помощи лебедки. В «операции спасения» учавствовали и водолазы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о гулявшей голой по дорогом Раменского телеведущей Хильде Кармен.

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