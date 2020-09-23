Светлана Тихановская назвала себя единственным лидером белорусов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала инаугурацию избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она заявила, что не считает его легитимным главой государства и подчеркнула, что является единственным законным лидером Белоруссии.

«Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом», — сказала она в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Координационного совета.

Она также назвала инаугурацию «фарсом», заявив, что на самом деле Лукашенко «просто ушел на пенсию».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Событие специально не стали анонсировать, чтобы не спровоцировать массовые выступления противников главы государства. Центр белорусской столицы был перекрыт, а у Дворца Независимости выстроился кортеж. Лукашенко заявил, что вступает в должность лидера страны с особым чувством гордости за белорусов.