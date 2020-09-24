Путин поздравил работников атомной отрасли с предстоящим праздником
Встреча главы государства с атомщиками проходила в Кремле.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Владимир Путин в Кремле встретился с атомщиками. Начал с поздравлений. Звания Героя труда за вклад в обороноспособность страны удостоен выдающийся российский ученый-физик — Георгий Рыкованов.
Президент также обратился ко всем представителям атомной промышленности, у которых совсем скоро профессиональный праздник.
«Я поздравляю с этим наступающим профессиональным праздником вас, и всех коллег, которые работают в ядерном комплексе России. <…> Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма», — заявил Владимир Путин.
Как доложили президенту, российские атомные станции могут значительно увеличить производство электроэнергии в текущем году.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин ответил на отказ ЕС от атомной энергетики.
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