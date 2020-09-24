Путин поздравил работников атомной отрасли с предстоящим праздником

Владимир Путин в Кремле встретился с атомщиками. Начал с поздравлений. Звания Героя труда за вклад в обороноспособность страны удостоен выдающийся российский ученый-физик — Георгий Рыкованов.

Президент также обратился ко всем представителям атомной промышленности, у которых совсем скоро профессиональный праздник.

«Я поздравляю с этим наступающим профессиональным праздником вас, и всех коллег, которые работают в ядерном комплексе России. <…> Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма», — заявил Владимир Путин.

Как доложили президенту, российские атомные станции могут значительно увеличить производство электроэнергии в текущем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Путин ответил на отказ ЕС от атомной энергетики.