«Чем будете топить? Дровами?» — Путин ответил на отказ ЕС от атомной энергетики
Глава государства объяснил, почему страны Европы не смогут быстро продвинуться в развитии энергетики без выбросов углекислого газа.
Фото, видео: www.globallookpress / Rosenergoatom Concern JSC; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал массовый отказ стран-участниц Евросоюза от атомной энергетики под эгидой «опасного» и «неэкологичного» производства.
В ходе встречи с представителями атомной отрасли в среду, 23 сентября, глава государства подчеркнул, что ЕС вряд ли сможет быстро продвинуться в развитии энергетики без выбросов углекислого газа.
«Я как-то выступал в Германии, говорю: „Вот, атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите, чем будете топить? Дровами? Но и дров у вас нет. В Сибирь надо ехать“. Это в шутку, конечно, тем не менее. Это же реальная проблема. Как ее решать?» — высказался Путин.
По словам российского лидера, зарубежные коллеги сами «усложняют» свое положение, отказываясь признавать, что атомная отрасль — «это чистая энергетика».
«Если они закрывают атомные электростанции, значит, они этого признать не хотят. Легче всего что-то запретить. Это мы уже в Советском союзе проходили. Сложнее — искать решение», — заключил Владимир Путин.
Тенденция на массовый отказ от атомной энергетики наблюдается по всей Европе уже несколько лет. Так, в Италии, Австрии, Швейцарии и Германии уже закрылись 11 АЭС. Оставшиеся шесть планируют остановить в срок до 2022 года. Кроме того, в настоящее время немецкая сторона раздумывает о «заморозке» строительства крупнейшего газопровода «Северный поток — 2».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что станет с Германией без «Северного потока — 2».
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