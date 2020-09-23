Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ
| Алиса Маркова В России 48
Мера была продлена указом главы государства до 15 декабря.
Фото: ТАСС / Климентьев Михаил
Президент России Владимир Путин введенные из-за коронавируса ограничительные меры для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны. Об этом говорится в указе, который был подписан 23 сентября, пишет РИА Новости.
Согласно документу, до 15 декабря продлевается срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше. Срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.
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