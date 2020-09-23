Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ

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Алиса Маркова
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Мера была продлена указом главы государства до 15 декабря.

Путин продлил меры из-за COVID-19 для иностранцев на территории РФ

Фото: ТАСС / Климентьев Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин введенные из-за коронавируса ограничительные меры для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории страны. Об этом говорится в указе, который был подписан 23 сентября, пишет РИА Новости.

Согласно документу, до 15 декабря продлевается срок временного или постоянного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в России и срок, на который они поставлены на учет по месту пребывания, если он истекает раньше. Срок, установленный предыдущим указом, закончился 15 сентября.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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