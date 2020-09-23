Глава Дагестана пообещал миллион рублей за информацию о сбежавших заключенных

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Валентин Черников
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Владимир Васильев допустил возможность явки преступников с повинной.

Фото, видео: 5-tv.ru

Правительство Дагестана назначило вознаграждение за информацию о заключенных, сбежавших из колонии строгого режима № 2. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев на совещании с главами муниципалитетов. По его словам, за оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников предусмотрена выплата в размере миллиона рублей. Деньги уже выделены из бюджета республики.

«Важно упредить беду и не допустить горя в семьях наших жителей, которые доверили нам управлять сегодня и в районах, и республике», — цитирует Васильева пресс-служба.

Глава Дагестана также допустил возможность явки преступников с повинной. Он напомнил, что закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации.

«Всякое бывает, поддались за компанию. Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», — отметил глава республики.

Как сообщал 5-tv.ru из колонии в дагестанском поселке Шамхал сбежали шестеро заключенных: Нажмудин Ахмеднабиев, Рашид Аминов, Магомед Абдулкадиров, Шамил Бойматов, Магди Мириев и Махмадрасул Машрабов. Один уроженец Таджикистана, остальные — уроженцы Дагестана. Двое из них были осуждены за убийство, четверо — за торговлю наркотиками. Им предстояло пробыть за колючей проволокой от восьми до 15 лет.

Осужденные готовились к побегу год. За это время они прорыли 60-метровый тоннель. По данным следствия, такой подкоп преступники смогли сделать в силу халатности надзирателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шестеро заключенных прорыли огромный тоннель.

Глава Дагестана пообещал миллион рублей за информацию о сбежавших заключенных

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