Видео: Звезда российских мюзиклов Иван Ожогин не прочь сняться в кино

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Светлана Александрова
Эксклюзив 67

О своих планах и работе во время самоизоляции артист рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Звезда российских мюзиклов Иван Ожогин с удовольствием снялся бы в кино, если бы ему предложили интересный проект. Об этом артист, исполнивший главные партии в мюзиклах «Признак оперы» и «Бал вампиров», рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Да, мне было бы интересно, если бы когда-нибудь кто-нибудь предложил мне участие в каком-то большом фильме. Я бы с радостью, с удовольствием попробовал», — сказал он.

Однако все свое время и силы Ожогин отдает театру и «погружен в это с головой». Отвечая на вопрос о периоде вынужденной самоизоляции, когда многие артисты жаловались на отсутствие работы, Иван рассказал, что для него эти несколько месяцев прошли очень плодотворно.

«Я доволен абсолютно любым периодом своей жизни. Я принимаю все как есть. Во-первых, я нашел большое количество времени во время карантина для посвящения себе: занятия спортом, я начал очень много бегать, я сейчас готовлюсь к марафону, пробежал уже несколько десяток. Я освятил время семье. Мы работали над первым в мире проектом в формате Instagram-мюзикл. Мы снимали в ежедневном режиме, каждый день у нас выходило по серии… На это почти 30 человек тратили все свое свободное время, а у нас его было много», — поделился артист.

Кроме того, Ожогин провел три онлайн-концерта, билеты на которые продавались как на обычные выступления. Это был новый, интересный опыт, который, вполне возможно, будет продолжен, даже когда жизнь вернется в обычное русло.

«Даже вот сейчас, когда открыли залы, у меня были концерты, посвященные моему дню рождения, 1 сентября в Москве мы делали концерт и была трансляция, которую могли посмотреть те, кто не мог доехать до Москвы», — рассказал Иван.

Ранее 5-tv.ru назвал пять самых обсуждаемых событий недавно завершившегося в Сочи фестиваля «Кинотавр».

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