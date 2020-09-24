Трогательное фото: модель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик стали родителями
О появлении на свет дочки сообщил экс-солист группы One Direction.
Фото, видео: Instagram @gigihadid, @zayn
Знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид и 27-летний певец Зейн Малик стали впервые родителями. О прибавлении в семействе экс-солист группы One Direction сообщил на своей странице в Instagram. Он поделился радостными впечатлениями и опубликовал трогательный снимок, на котором запечатлел крохотную ручку новорожденной дочурки.
«Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невозможно. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, с гордостью называю ее своей, и благодарен за совместную жизнь», — подписал фото исполнитель.
В комментариях подписчики поздравили звездную пару с радостным событием в их жизни и пожелали здоровья появившейся на свет девочке.
«Поздравляю! Пусть растет здоровая и счастлива!»
«Как я рада за вас!» — признавались пользователи.
Отношения Хадид и Малика завязались еще в 2015 году, однако позже знаменитости расстались. О возобновлении отношений Джиджи и Зейна стало точно известно только в этом году после нежных постов влюбленных в День Святого Валентина.
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