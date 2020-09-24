Трогательное фото: модель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик стали родителями

Знаменитая американская супермодель Джиджи Хадид и 27-летний певец Зейн Малик стали впервые родителями. О прибавлении в семействе экс-солист группы One Direction сообщил на своей странице в Instagram. Он поделился радостными впечатлениями и опубликовал трогательный снимок, на котором запечатлел крохотную ручку новорожденной дочурки.

«Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Пытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невозможно. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человечку, выше моего понимания. Я благодарен за то, что знаю ее, с гордостью называю ее своей, и благодарен за совместную жизнь», — подписал фото исполнитель.

Instagram @zayn

В комментариях подписчики поздравили звездную пару с радостным событием в их жизни и пожелали здоровья появившейся на свет девочке.

«Поздравляю! Пусть растет здоровая и счастлива!»

«Как я рада за вас!» — признавались пользователи.

Отношения Хадид и Малика завязались еще в 2015 году, однако позже знаменитости расстались. О возобновлении отношений Джиджи и Зейна стало точно известно только в этом году после нежных постов влюбленных в День Святого Валентина.