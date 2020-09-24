В Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Как положено по протоколу, главу государства встречал Почетный караул и сотни гостей. Положив руку на Конституцию страны, Лукашенко произнес присягу.

Белорусские СМИ оценили церемонию как скромную. Иностранных гостей на ней почти не было. В Кремле заявили, что инаугурация президента - внутренне дело страны.

После церемонии сразу в нескольких городах Белоруссии начались несанкционированные митинги. Сообщается о десятках задержанных. В настоящий момент сообщается о завершении протестных акций.