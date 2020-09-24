В Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны

Эфирная новость 45

Митинги начались в районе 18.00 и завершилась ближе к полуночи. Первоначально протестующие подошли к стеле «Минск — город герой», откуда их прогнали силовики.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Как положено по протоколу, главу государства встречал Почетный караул и сотни гостей. Положив руку на Конституцию страны, Лукашенко произнес присягу.

Белорусские СМИ оценили церемонию как скромную. Иностранных гостей на ней почти не было. В Кремле заявили, что инаугурация президента - внутренне дело страны.

После церемонии сразу в нескольких городах Белоруссии начались несанкционированные митинги. Сообщается о десятках задержанных. В настоящий момент сообщается о завершении протестных акций. 

 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
«Роскосмос» собирается снять первый художественный фильм на МКС
4:32
Мамашу, избившую и обругавшую сына в такси, забрала полиция — видео
4:25
В Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны
3:59
Время бросать курить: Сигареты снова подорожают в следующем году
3:51
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым подала на развод за пару недель до трагедии
3:22
Честнее людей: Ученые научились понимать животных путем опытов на крысах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН
Почему Даниил Козловский бросил Ольгу Зуеву и своего новорожденного ребенка?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок