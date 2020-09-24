В Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны
Митинги начались в районе 18.00 и завершилась ближе к полуночи. Первоначально протестующие подошли к стеле «Минск — город герой», откуда их прогнали силовики.
Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; 5-tv.ru
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Как положено по протоколу, главу государства встречал Почетный караул и сотни гостей. Положив руку на Конституцию страны, Лукашенко произнес присягу.
Белорусские СМИ оценили церемонию как скромную. Иностранных гостей на ней почти не было. В Кремле заявили, что инаугурация президента - внутренне дело страны.
После церемонии сразу в нескольких городах Белоруссии начались несанкционированные митинги. Сообщается о десятках задержанных. В настоящий момент сообщается о завершении протестных акций.
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