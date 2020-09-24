Сиди дома, не гуляй: прибывающих из-за границы россиян обязали самоизолироваться
Распоряжение Роспотребнадзора вступило в силу 24 сентября.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Россияне, вернувшиеся из-за границы, должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. А в ожидании результатов уйти на самоизоляцию. Такое постановление, подписанное главой Роспотребнадзора, вступило в силу сегодня.
В случае положительного результата теста, а также при возникновении признаков болезни в течение двух недель после прибытия в Россию необходимо обратиться за медицинской помощью и вызвать врача на дом.
Напомню, Россия летом восстановила авиасообщение с Турцией и рядом других стран, на этой неделе - Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
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