Тяжелобольная Мирослава Дума попрощалась с соцсетями

Модель, бизнесвумен и мать троих детей Мирослава Дума, борющаяся с тяжелым и редким заболеванием легких, приняла решение отказаться от ведения социальных сетей. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

«Мой последний толчок к полному выздоровлению — это связь с реальным миром в окружении людей, которых я люблю, здесь и в данный момент. Так что я беру долгое и столь необходимое свободное время от социальных сетей. Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы. И до встречи в 2021 году», — оптимистично написала знаменитость.

Instagram @miraduma

Пост она сопроводила фото в черно-белой гамме, на котором запечатлена с катетером на руке.

Поклонники с пониманием отнеслись к решению знаменитости. В комментариях они отмечали, что самое главное для нее сейчас восстанавливать силы после болезни.

«Пусть у вас все будет хорошо»

«Скорейшего выздоровления, Мира»

«Поправляйтесь и продолжайте быть примером для всех нас!» — отзывались фанаты.

О том, что у Мирославы Думы серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в конце 2019 года. Тогда, как писал 5-tv.ru, врачи ей сказали, что проживет она не больше семи месяцев.

Мирослава Дума — успешная российская предпринимательница. Она занимается инвестированием в сфере международной моды, является основателем цифровой компании Buro 24/7. Кроме того, выступает генеральным директором и основателем венчурного фонда Future Tech Lab.