Видео: экстремал с парашютом спрыгнул с крыши высотки в Москве

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Александр Просяник
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Самым высоким домом в жилом комплексе является 48 этажное здание.

Фото, видео: globallookpress.com / Vasilii Smirnov, ВКонтакте @public196959094

В Обручевском районе Москвы одному из местных жителей не хватает в жизни острых ощущений, и он решил организовать экстремальную ситуацию на дому, точнее на крыше дома.

В социальных сетях появилась запись, на которой видно неизвестный спрыгивает с крыши жилого комплекса Well House и успешно приземляется на парашюте. Выглядит вся эта затея пугающе, хотя, по всей видимости, прыгал профессионал, учитывая его ровный полет.

Стоит отметить, что в комплексе есть разные здания, высота которых начинается с 33 этажей и заканчивается на 48. По всей видимости, парашютист живет в этом доме. Трудно представить, как консьерж впускает его на крышу здания, да еще и с парашютом в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге трагически закончилась прогулка по крышам в Петербурге. Парень и девушка сорвались с шестиэтажного дома — никто из них не выжил.

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