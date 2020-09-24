Видео: экстремал с парашютом спрыгнул с крыши высотки в Москве
Самым высоким домом в жилом комплексе является 48 этажное здание.
Фото, видео: globallookpress.com / Vasilii Smirnov, ВКонтакте @public196959094
В Обручевском районе Москвы одному из местных жителей не хватает в жизни острых ощущений, и он решил организовать экстремальную ситуацию на дому, точнее на крыше дома.
В социальных сетях появилась запись, на которой видно неизвестный спрыгивает с крыши жилого комплекса Well House и успешно приземляется на парашюте. Выглядит вся эта затея пугающе, хотя, по всей видимости, прыгал профессионал, учитывая его ровный полет.
Стоит отметить, что в комплексе есть разные здания, высота которых начинается с 33 этажей и заканчивается на 48. По всей видимости, парашютист живет в этом доме. Трудно представить, как консьерж впускает его на крышу здания, да еще и с парашютом в руках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге трагически закончилась прогулка по крышам в Петербурге. Парень и девушка сорвались с шестиэтажного дома — никто из них не выжил.
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