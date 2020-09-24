Видео: экстремал с парашютом спрыгнул с крыши высотки в Москве

В Обручевском районе Москвы одному из местных жителей не хватает в жизни острых ощущений, и он решил организовать экстремальную ситуацию на дому, точнее на крыше дома.

В социальных сетях появилась запись, на которой видно неизвестный спрыгивает с крыши жилого комплекса Well House и успешно приземляется на парашюте. Выглядит вся эта затея пугающе, хотя, по всей видимости, прыгал профессионал, учитывая его ровный полет.

Стоит отметить, что в комплексе есть разные здания, высота которых начинается с 33 этажей и заканчивается на 48. По всей видимости, парашютист живет в этом доме. Трудно представить, как консьерж впускает его на крышу здания, да еще и с парашютом в руках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге трагически закончилась прогулка по крышам в Петербурге. Парень и девушка сорвались с шестиэтажного дома — никто из них не выжил.