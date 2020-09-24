5-tv.ru публикует видео бассейна, в котором утонула дочь актера Конкина

5-tv.ru публикует запись, на которой запечатлен бассейн в московском фитнес-центре. В нем утонула дочь известного советского и российского актера Владимира Конкина София. 32-летняя женщина скончалась в ночь на 24 сентября в московской больнице, несмотря на попытки врачей ее спасти.

Известно, что пару дней назад София отправилась на занятие по плаванию в фитнес-центр «Джамп-клуб». Ничто не предвещало беды, как вдруг женщина начала тонуть.

Дежурный тренер немедленно бросился спасать наследницу актера. Вытащив Конкину из воды, он и другие посетители принялись оказывать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, привести в чувства женщину не удалось.

Прибывшая на место бригада скорой помощи приняла решение о немедленной госпитализации Софии. Ее увезли в больницу имени Боткина. По данным 5-tv.ru, несмотря на все усилия врачей 24 сентября около 2.15 наследница известного актера скончалась, не приходя в сознание.

Известно, что София одна воспитывала 11-летнюю дочь. В настоящее время близкие решают вопрос об установлении опеки над девочкой.

По факту случившегося СК РФ организовал доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет дана правовая оценка происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему родственники Софии Конкиной не верят в ее случайную смерть.