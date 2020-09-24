Под Костромой уборщица выиграла выборы и хочет сделать бывшего мэра своим подчиненным

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Виктория Андреева
Эксклюзив 27

Марина Удгодская признается: победа была для нее очень неожиданной.

Фото, видео: ВКонтакте

В Костромской области победу на муниципальных выборах одержала уборщица Марина Удгодская. 62% избирателей Чухломского района Повалихинского сельского поселения отдали голоса за этого кандидата на пост главы администрации. В беседе с 5-tv.ru безусловный лидер прокомментировала свое новое назначение.

Как выяснилось из разговора, сама Марина несколько не ожидала такого поворота событий, однако со всей ответственностью готова подойти к решению наболевших вопросов. И первоочередные задачи, по ее мнению, очистка реки от мусора, вопрос строительства детской площадки, ремонт дорожного покрытия. Беспокоит Удгодскую и большой отток молодежи из-за отсутствия рабочих мест.

К слову, о своем предшественнике — Николае Локтеве — женщина отзывается с большим уважением и даже планирует взять его к себе в подчиненные.

«Нормальный глава, будет помогать. Возьму [на работу] конечно! Куда мы без него. Будет помощником! Я 1 октября вступаю [в должность] и буду приглашать его», — заявила Марина Удгодская.

Избранная кандидатка отметила, что в ее команде будет шесть человек. Причем все они — местные жители. В интервью женщина обмолвилась, что работа на руководящей должности для нее не в новинку. Ранее она пробовала свои силы на посту депутата и, как оказалось, успехи были немаленькие.

«Территорию убирали с населением, центральные улицы обустраивали, другие улицы. Аллею сделали», — поделилась Удгодская.

Теперь уже бывшая уборщица признается: на выборы пошла, потому что больше возможностей реализовать идеи по благоустройству поселения. Семья Марины и местные жители ее победой остались довольны, как и она сама.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что челябинский депутат обиделся на избирателей и отомстил им.

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