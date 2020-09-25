Россия закрыла программу вывоза соотечественников из-за COVID-19

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За шесть месяцев на родину спецрейсами вернулись 312 тысяч человек, в том числе неорганизованные туристы.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сегодня Россия выполнит последний, так называемый, «вывозной» рейс для наших соотечественников из кипрской Ларнаки в московский аэропорт «Домодедово».

Накануне о завершении программы помощи россиянам, застрявшим из-за пандемии в разных странах мира, заявили в МИД РФ. За шесть месяцев на родину спецрейсами вернулись 312 тысяч человек, в том числе неорганизованные туристы.

«Я думаю, что это будет особый рейс», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат добавила, что была проведена колоссальная работа, и выразила надежду, что эта программа войдет в историю и останется в ней в качестве беспрецедентного и однократного события.

Тема:
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