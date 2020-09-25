Россия закрыла программу вывоза соотечественников из-за COVID-19
За шесть месяцев на родину спецрейсами вернулись 312 тысяч человек, в том числе неорганизованные туристы.
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
Сегодня Россия выполнит последний, так называемый, «вывозной» рейс для наших соотечественников из кипрской Ларнаки в московский аэропорт «Домодедово».
Накануне о завершении программы помощи россиянам, застрявшим из-за пандемии в разных странах мира, заявили в МИД РФ. За шесть месяцев на родину спецрейсами вернулись 312 тысяч человек, в том числе неорганизованные туристы.
«Я думаю, что это будет особый рейс», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Дипломат добавила, что была проведена колоссальная работа, и выразила надежду, что эта программа войдет в историю и останется в ней в качестве беспрецедентного и однократного события.
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