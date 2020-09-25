Сложный характер, поиск любимого, материнство: какой была дочь Владимира Конкина

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Анастасия Шадская
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Знакомые утонувшей Софии Конкиной рассказали о ней журналистам.

Сложный характер, поиск любимого, материнство: какой была дочь Владимира Конкина

Фото: Facebook.com/konkinasofia

Трагически погибшая в бассейне одного из столичных фитнесс-клубов София Конкина в последние годы имела немало сложностей в жизни. Как сообщает «МК», у девушки были непростые отношения с отцом, она воспитывала маленькую дочь и искала новую любовь.

«Хорошая мама. Думаю, на ее судьбе негативно сказались отношения с отцом. Но зачастую София всегда улыбалась», — поделился один из знакомых девушки.

Большинству из друзей и близких Софии сложно поверить в ее внезапную смерть во время стандартного посещения фитнесс-клуба. Коллеги по консалтинговой компании, где она работала более года назад, отзывались о ней хорошо.

«Приятная, улыбчивая девушка. Больше и сказать нечего», — отметили они.

Девушка была младшей дочерью популярного советского актера. Владимир Конкин прославился ролью Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Популярность отца, возможно, мешала Софии устроить личную жизнь.

Известно, что 32-летняя женщина одна воспитывала дочку. Друзья рассказали, что она искала нового спутника жизни на сайтах знакомств. Один из них, Сергей, рассказал, что они с ней виделись пару раз, но не сошлись характерами.

«Даже не знал, что София дочь какого-то там актера. Соболезную ее родным, трагедия», — сказал он.

Владимир Конкин снимался во многих известных фильмах. У 69-летнего актера есть еще двое детей — сыновья-близнецы Ярослав и Святослав. Его жена умерла в 2010 году от рака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родные Софии Конкиной не верят, что та погибла случайно.

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