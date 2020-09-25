«Такого не бывает» — Екатерина Шпица призналась, что не набирает вес

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Анастасия Шадская
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Актриса может не ограничивать себя в употреблении вредных продуктов.

«Такого не бывает» — Екатерина Шпица призналась, что не набирает вес

Фото: Instagram @katerinashpitsa / Фото: @daryaorlova

Актриса Екатерина Шпица рассказала, что может есть и не полнеть. Она призналась в такой колдовской особенности во время блиц-опроса на фестивале «Кинотавр», пишет Woman.ru.

Звезда фильма «Экипаж» рассказала, что в свободное от съемок время предпочитать отдыхать от работы и проводить время за любимой книгой. При этом не стань она артисткой, выбрала бы карьеру хирурга.

Любимыми актерами девушки оказались Джуд Лоу, Мэрил Стрип и Патрик Суэйзи. Ему она отдала звание самого сексуального артиста. А обязательным для каждой женщины фильмом назвала комедию по сценарию Норы Эфрон «Когда Гарри встретил Салли».

Но самый животрепещущий вопрос для многих женщин едва не поставил ее в тупик. Оказалось, что ей не приходится переживать, если она наберет пару лишних килограммов.

«Такого не бывает», — смело заявила Шпица с улыбкой на губах.

Актриса, любимый город которой — Москва, призналась, что терпеть не может непрофессионализм у коллег.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катерина Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте.

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