Актриса Екатерина Шпица рассказала, что может есть и не полнеть. Она призналась в такой колдовской особенности во время блиц-опроса на фестивале «Кинотавр», пишет Woman.ru.

Звезда фильма «Экипаж» рассказала, что в свободное от съемок время предпочитать отдыхать от работы и проводить время за любимой книгой. При этом не стань она артисткой, выбрала бы карьеру хирурга.

Любимыми актерами девушки оказались Джуд Лоу, Мэрил Стрип и Патрик Суэйзи. Ему она отдала звание самого сексуального артиста. А обязательным для каждой женщины фильмом назвала комедию по сценарию Норы Эфрон «Когда Гарри встретил Салли».

Но самый животрепещущий вопрос для многих женщин едва не поставил ее в тупик. Оказалось, что ей не приходится переживать, если она наберет пару лишних килограммов.

«Такого не бывает», — смело заявила Шпица с улыбкой на губах.

Актриса, любимый город которой — Москва, призналась, что терпеть не может непрофессионализм у коллег.

Ранее 5-tv.ru писал, как Катерина Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте.