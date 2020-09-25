«Похожи?» — Бабкина предложила сравнить фото внучки со своим детским снимком
Семилетняя Вера в этом году пошла в первый класс.
Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @ngbabkina
Певица Надежда Бабкина предложила подписчикам своей страницы в Instagram сравнить фото ее старшей внучки Веры и снимок ее самой в том же возрасте. Она опубликовала коллаж на своей странице в Instagram.
«Слева первоклассница Надя Бабкина, а справа первоклассница Верочка Бабкина — моя внучка. Похожи?» — обратилась она к пользователям сети.
Несмотря на разный цвет глаз, большинство их ее поклонников пришли к мнению, что сходство просто феноменальное.
«Есть похожее, есть! Обе лапочки»;
«Одно лицо, это же надо»;
«Да, очень похожи»;
«Бабкинские гены!» — написали они ей.
Впрочем, некоторые с такой версией не согласились.
«Верочка очень похожа на папу!» — убежденно написал Бабкиной один из фолловеров.
У певицы Надежды Бабкиной есть всего один сын Данила. В 2019 году он сменил фамилию покойного отца Владимира Заседателева на материнскую. Теперь все трое его детей стали Бабкиными: десятилетний сын Георгий, семилетняя Вера и пятилетняя Марфа.
Ранее 5-tv.ru писал, что молодой возлюбленный Надежды Бабкиной пропал из соцсетей.
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