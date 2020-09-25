Певица Надежда Бабкина предложила подписчикам своей страницы в Instagram сравнить фото ее старшей внучки Веры и снимок ее самой в том же возрасте. Она опубликовала коллаж на своей странице в Instagram.

«Слева первоклассница Надя Бабкина, а справа первоклассница Верочка Бабкина — моя внучка. Похожи?» — обратилась она к пользователям сети.

Instagram @ngbabkina

Несмотря на разный цвет глаз, большинство их ее поклонников пришли к мнению, что сходство просто феноменальное.

«Есть похожее, есть! Обе лапочки»;

«Одно лицо, это же надо»;

«Да, очень похожи»;

«Бабкинские гены!» — написали они ей.

Впрочем, некоторые с такой версией не согласились.

«Верочка очень похожа на папу!» — убежденно написал Бабкиной один из фолловеров.

У певицы Надежды Бабкиной есть всего один сын Данила. В 2019 году он сменил фамилию покойного отца Владимира Заседателева на материнскую. Теперь все трое его детей стали Бабкиными: десятилетний сын Георгий, семилетняя Вера и пятилетняя Марфа.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой возлюбленный Надежды Бабкиной пропал из соцсетей.