Молодой избранник Надежды Бабкиной пропал из соцсетей

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Алина Потёмкина
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В это время 70-летняя певица активно показывает, как проводит досуг после тяжелой болезни.

Молодой избранник Надежды Бабкиной пропал из соцсетей

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Молодой спутник Надежды Бабкиной Евгений Гор напугал поклонников долгим молчанием в социальных сетях. Последний раз он оставлял публикацию в Instagram три недели назад — 28 августа, когда посещал Кострому. Был ли он в этом путешествии один или с возлюбленной, не известно.

Между тем сама Бабкина после тяжелой болезни восстанавливается в стремительном темпе. Певица регулярно показывает поклонникам в Instagram, как проводит досуг. То она принимает участие в песенном фестивале в Башкирии, то публично радуется возвращению светской жизни после пандемии в Москве. Но на всех снимках она одна, что настораживает фанатов.

«Все одна, а где Гор?» — любопытствуют фолловеры.

Надежда Георгиевна, однако, в ответ лишь молчит. Что стало причиной такого ухода с радаров ее избранника, не известно. Совсем недавно Евгений Гор перенес операцию, так что можно предположить, что он восстанавливается после пережитого. Удивительно, что 40-летний возлюбленный певицы делает это куда менее активно и быстро, чем его 70-летняя спутница.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит Евгений Гор после септопластики.

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