«Ассоль уже не та»: звезда сериала «Кухня» засветила грудь в ультракоротком топе

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Валентин Черников
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Актриса Мария Горбань сделала смелое фото на Мальдивах.

Фото, видео: Instagram @gorban_masha

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань продолжает терзать мужское воображение дерзкими снимками во время отдыха на Мальдивах. На этот раз актриса позировала на берегу Индийского океана в джинсовой мини-юбке и белом ультракоротком топе, который едва прикрыл бюст. Кадр не оказался бы столь жарким, если бы девушка не вскинула руки вверх. Так она оттянула топ и показала часть великолепной груди.

Мужская половина подписчиков Горбань в Instagram пришла в восторг и одновременно в негодование. Многих смелое фото застало врасплох: кого-то перед сном, кого-то за рулем. Заниматься намеченными делами после увиденного особо впечатлительным оказалось непросто. Взбудораженные представители сильного пола стали признаваться актрисе в своих чувствах и просили взаимности. Однако рассчитывать им не на что. Автор пикантного снимка — супруг Марии.

Instagram @gorban_masha

«Фантазия, остановись»;

«Да… Ассоль уже совсем не та»;

«Маша, остановитесь»;

«Скоро в порно?»

«Маша, блин. Здесь мужчины! Сознание перезагружается» — отреагировали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань обнажилась на Мальдивах.

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