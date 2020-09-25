Пластический хирург: Вера Алентова допустила большую ошибку

|
Валентин Черников
194

Врач объяснил, почему операция не сделала звезду фильма «Москва слезам не верит» моложе.

Пластический хирург: Вера Алентова допустила большую ошибку

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Появление Веры Алентовой на публике после самоизоляции стало поводом для обсуждения ее внешности. Звезда фильма «Москва слезам не верит» получила одну из главных ролей в премьерной постановке МХАТа «Ложные признания» и сыграла богиню Иштар в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». СМИ отмечают, что за месяцы, проведенные без работы, 78-летняя актриса похорошела.

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что знаменитость сделала подтяжку лица и векторный лифтинг, передает «Экономика сегодня». Это позволило ей сгладить возрастные изменения.

Однако, по мнению врача, медицинское вмешательство не дало Алентовой нужного эффекта. Вдовин уверен: актриса совершила большую ошибку, доверившись лишь пластике. Ведь залог моложавой внешности заключается в качестве, текстуре и цвете кожи. Добиться желаемого результата, как замечает хирург, можно только аппаратными косметологическими процедурами после операции.

Вероятно, Алентова отказалась от услуг косметолога не по собственной воле. По слухам, актриса не располагает большими средствами из-за нехватки заметных ролей в кино и небогатого жалования в театре в сочетании с пенсией. Между тем стоимость одной процедуры, о которой говорит Вдовин, оценивается в 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Алентова в платиновом парике изменилась до неузнаваемости.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:37
Адвокат Телегина: Пелагея запрещает хоккеисту видеться с дочерью
17:22
Российский Интерпол изъял фальшивых лекарств на 14 миллионов долларов
17:06
«Ассоль уже не та»: звезда сериала «Кухня» засветила грудь в ультракоротком топе
16:51
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
16:45
Суперкубок УЕФА отправился в Германию
16:41
Кайли Дженнер подхватила флешмоб с полюбившейся всем моделью бикини

Сейчас читают

«Не потерявши — не поймешь»: Афина раскрыла причину давней размолвки с Ваенгой
«Пробка и штопор в сумке»: дочь актера Конкина пришла в бассейн нетрезвой, заявили очевидцы
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок