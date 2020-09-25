Пластический хирург: Вера Алентова допустила большую ошибку

Появление Веры Алентовой на публике после самоизоляции стало поводом для обсуждения ее внешности. Звезда фильма «Москва слезам не верит» получила одну из главных ролей в премьерной постановке МХАТа «Ложные признания» и сыграла богиню Иштар в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V». СМИ отмечают, что за месяцы, проведенные без работы, 78-летняя актриса похорошела.

Пластический хирург Александр Вдовин уверен, что знаменитость сделала подтяжку лица и векторный лифтинг, передает «Экономика сегодня». Это позволило ей сгладить возрастные изменения.

Однако, по мнению врача, медицинское вмешательство не дало Алентовой нужного эффекта. Вдовин уверен: актриса совершила большую ошибку, доверившись лишь пластике. Ведь залог моложавой внешности заключается в качестве, текстуре и цвете кожи. Добиться желаемого результата, как замечает хирург, можно только аппаратными косметологическими процедурами после операции.

Вероятно, Алентова отказалась от услуг косметолога не по собственной воле. По слухам, актриса не располагает большими средствами из-за нехватки заметных ролей в кино и небогатого жалования в театре в сочетании с пенсией. Между тем стоимость одной процедуры, о которой говорит Вдовин, оценивается в 200 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Алентова в платиновом парике изменилась до неузнаваемости.