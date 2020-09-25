«Никогда не перейду черту»: Джигурда об отношении Анисиной к Волочковой

Шоумен Никита Джигурда заявил, что жена не ревнует к его зачастую очень откровенным выступлениям с участием балерины Анастасии Волочковой. При этом последнее видео с их совместной вечеринки произвело эффект разорвавшейся бомбы в сети.

На совместных посиделках Джигурда позволил себе трогать грудь 44-летней примы в окружении других гостей вечера. Многие в сети решили, что те были сильно пьяны, а также состоят в тайной связи. Но актер полностью это опроверг, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Эпатажный артист заявил, что все было под контролем, причем у обоих.

«Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем, — пояснил он. — А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю».

Шоумен также сказал, что эпатаж — это стиль его жизни. В его жизни были и выступления в ночных клубах, и полуобнаженные девушки в кордебалете, и откровенные ласки женщин на сцене. Но его супруга всегда различала жизнь и игру.

«Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют», — рассказал он.

Недавно Джигурда рассказал, что его семья живет во Франции, но они с Анисиной продолжают считать друг друга мужем и женой. Сейчас пандемия мешает ему навещать жену, сына и дочь так часто, как ему бы этого хотелось.

Ранее 5-tv.ru писал, что на громком видео Джигурды с Волочковой она могла случайно показать в кадре своего таинственного возлюбленного.