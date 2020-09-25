«Никогда не перейду черту»: Джигурда об отношении Анисиной к Волочковой

|
Анастасия Шадская
113

Артист часто устраивает весьма смелые перфомансы с участием скандальной балерины.

«Никогда не перейду черту»: Джигурда об отношении Анисиной к Волочковой

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Шоумен Никита Джигурда заявил, что жена не ревнует к его зачастую очень откровенным выступлениям с участием балерины Анастасии Волочковой. При этом последнее видео с их совместной вечеринки произвело эффект разорвавшейся бомбы в сети.

На совместных посиделках Джигурда позволил себе трогать грудь 44-летней примы в окружении других гостей вечера. Многие в сети решили, что те были сильно пьяны, а также состоят в тайной связи. Но актер полностью это опроверг, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Эпатажный артист заявил, что все было под контролем, причем у обоих.

«Мы же знаем, на что реагирует народ. Договариваемся и играем, — пояснил он. — А если мы будем трезвые, то кому это надо. По рюмочке накатим, а играем так, словно мы выпили каждый по пузырю».

Шоумен также сказал, что эпатаж — это стиль его жизни. В его жизни были и выступления в ночных клубах, и полуобнаженные девушки в кордебалете, и откровенные ласки женщин на сцене. Но его супруга всегда различала жизнь и игру.

«Марина Анисина знает, что я никогда не перейду ту черту, которую переступают многие. К тому же Марина и Анастасия постоянно контактируют», — рассказал он.

Недавно Джигурда рассказал, что его семья живет во Франции, но они с Анисиной продолжают считать друг друга мужем и женой. Сейчас пандемия мешает ему навещать жену, сына и дочь так часто, как ему бы этого хотелось.

Ранее 5-tv.ru писал, что на громком видео Джигурды с Волочковой она могла случайно показать в кадре своего таинственного возлюбленного.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Видео: блогер-экстремал протащил самолет весом 43 тонны в Пулково
19:08
Акция «Сохраним лес» принесла 67 регионам России более семи миллионов деревьев
18:58
В Москве иномарка с «крутыми» номерами сбила дочь основателя Hungry Boys — видео
18:49
Ленобласть закупит у Белоруссии станции для очистки воды
18:44
«Разводиться собрались?» — жена Погребняка намекнула на сложности в браке
18:40
«Это гигант в России» — Лукашенко об активизации сотрудничества с Иркутской областью

Сейчас читают

Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
«Пробка и штопор в сумке»: дочь актера Конкина пришла в бассейн нетрезвой, заявили очевидцы
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок