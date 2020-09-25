Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово

|
Карина Бернтгольц
40

Из-за инцидента движение электропоездов было задержано на 40 минут.

Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Человек найден  мертвым на крыше электрички на железнодорожной станции Белые Столбы в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Личность погибшего и причины смерти пока не известны. 

Отмечается, что после обнаружения трупа   движение электричек было задержано на 40 минут. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Россию на «Детском Евровидении-2020» представит петербурженка София Феськова
23:36
Выжившие курсанты выпрыгнули из АН-26 до авиакатастрофы под Харьковом
23:35
Пять снарядов: новые подробности ЧП с истребителем Су-30 в Тверской области
23:22
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
23:18
Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово
23:13
Глава МВД Франции назвал терактом резню в центре Парижа

Сейчас читают

«Не нужен мне хайп!» — Афина рассказала о травле после шоу «Голос 60+»
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок