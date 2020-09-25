Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово

Человек найден мертвым на крыше электрички на железнодорожной станции Белые Столбы в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Личность погибшего и причины смерти пока не известны.

Отмечается, что после обнаружения трупа движение электричек было задержано на 40 минут. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.