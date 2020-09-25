Человек найден мертвым на крыше электрички в подмосковном Домодедово
Из-за инцидента движение электропоездов было задержано на 40 минут.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Человек найден мертвым на крыше электрички на железнодорожной станции Белые Столбы в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Личность погибшего и причины смерти пока не известны.
Отмечается, что после обнаружения трупа движение электричек было задержано на 40 минут. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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