Ефремову в колонии придется кормить братву — бывший сотрудник ФСИН

|
Василий Заика
79

Заключенные могут устроить борьбу за кошелек осужденного за «пьяное» ДТП заслуженного артиста РФ.

Ефремову в колонии придется кормить братву — бывший сотрудник ФСИН

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Бывший сотрудник исправительной колонии в Калужской области в беседе с сайтом KP.RU предположил, что Михаилу Ефремову в колонии придется кормить братву. По его словам, «обитатели» учреждения могут устроить борьбу за кошелек осужденного за «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве заслуженного артиста РФ.

Экс-сотрудник колонии отметил, что после «входа» Михаила Ефремова встретят с уважением и отправят на двухнедельный карантин. Начальник исправительного учреждения во время беседы объяснит актеру правила поведения и предупредит о возможных рисках. В частности, о сомнительного рода предложениях «проплатить дорогу» для алкоголя и наркотиков.

«Слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих „подоить“ его будет довольно много», — отметил экс-сотрудник ФСИН.

Собеседник издания склонен считать, что ежемесячно заслуженный артист РФ будет просить родных передавать ему не менее 25 килограммов провизии для себя и братвы. Михаил Ефремов будет кормить и поить их, а взамен получит опеку и защиту.

При этом, бывший работник пенитенциарной системы уверен, что, если осужденный актер откажется делиться, то с ним, скорее всего, разбираться не будут. Любые инциденты с Михаилом Ефремовым сразу привлекут внимание правозащитников и прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джигурда предположил, что любовницу Ефремова убили.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
25 сент
Пашаев поздравил с днем рождения Добровинского и указал на его «грязные методы»
25 сент
Слишком много знала: Джигурда предположил, что любовницу Ефремова убили
24 сент
У десятилетнего сына Михаила Ефремова подтвердился коронавирус
24 сент
«Особенное дело»: Жорин о метаниях Пашаева и стратегии новых защитников Ефремова
24 сент
Лучший в стране адвокат по ДТП Хархорин подал аппеляцию на приговор Ефремову
24 сент
Пашаев считает «полнейшим бредом» действия нового адвоката Ефремова
24 сент
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым подала на развод за пару недель до трагедии
23 сент
Адвокат Ефремова подал жалобу: давление Пашаева на актера — повод для смягчения приговора
23 сент
Пашаев заявил о намерении баллотироваться в Госдуму
22 сент
Кому отдали роль Михаила Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота»?

Читайте также

+11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:41
«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери
2:13
Ошибка пилота могла стать причиной крушения АН-26 под Харьковом
2:02
Тиара, элитный алкоголь и позолоченный топор: Глава «секты Виссариола» коллекционировал предметы роскоши
1:45
Ефремову в колонии придется кормить братву — бывший сотрудник ФСИН
1:21
Собчак высмеяла Королеву в песне после измены Тарзана
1:05
Единственный в мире атомный лихтеровоз прибыл в Петербург

Сейчас читают

«Температура 40 градусов»: Пригожин ответил на слухи о госпитализации Валерии
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина
Как умерла дочь Владимира Конкина? — первый комментарий семьи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок