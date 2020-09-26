Бывший сотрудник исправительной колонии в Калужской области в беседе с сайтом KP.RU предположил, что Михаилу Ефремову в колонии придется кормить братву. По его словам, «обитатели» учреждения могут устроить борьбу за кошелек осужденного за «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве заслуженного артиста РФ.

Экс-сотрудник колонии отметил, что после «входа» Михаила Ефремова встретят с уважением и отправят на двухнедельный карантин. Начальник исправительного учреждения во время беседы объяснит актеру правила поведения и предупредит о возможных рисках. В частности, о сомнительного рода предложениях «проплатить дорогу» для алкоголя и наркотиков.

«Слух о том, что в колонию зашел Ефремов, обязательно дойдет до ушей местных авторитетов. И желающих „подоить“ его будет довольно много», — отметил экс-сотрудник ФСИН.

Собеседник издания склонен считать, что ежемесячно заслуженный артист РФ будет просить родных передавать ему не менее 25 килограммов провизии для себя и братвы. Михаил Ефремов будет кормить и поить их, а взамен получит опеку и защиту.

При этом, бывший работник пенитенциарной системы уверен, что, если осужденный актер откажется делиться, то с ним, скорее всего, разбираться не будут. Любые инциденты с Михаилом Ефремовым сразу привлекут внимание правозащитников и прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джигурда предположил, что любовницу Ефремова убили.