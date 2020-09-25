Слишком много знала: Джигурда предположил, что любовницу Ефремова убили

Актер Никита Джигурда призвал общественность найти возможную любовницу актера Михаила Ефремова — по его мнению, она может быть уже мертва. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, шоумен считает причастными к ее внезапному исчезновению тех, кто «спродюсировал» громкое ДТП с артистом в центре Москвы.

Актриса Дарья Белоусова во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым не комментировала ситуацию и отношения со звездой. После вынесения ему приговора она перестала выходить на связь с близкими. 5-tv.ru писал, что она съехала со съемной квартиры около двух недель назад. Больше ее никто не видел.

«Как бы ее не убрали, раз она много знает. Это свидетель, который может рассказать подноготную дела Миши Ефремова. Я склонен думать, что в лучшем варианте она с Сережей Гармашем на отдыхе, а в худшем — ее могли убить», — сделал громкое заявление Джигурда.

Актер давно настаивал, что в момент аварии именно Белоусова была за рулем. Однако теперь он добавил, что она может знать, кто подстроил ДТП и зачем это было сделано.

«Дарья Белоусова знает, с кем Михаил находился в баре, почему у него в крови оказались не только алкоголь и наркотики, но и сильнодействующее снотворное», — сказал он, назвал девушку «жертвой обстоятельств».

Джигурда высказал подозрения, что кому-то не понравилось намерение Ефремова сменить на посту бывшего главного художественного руководителя "Современника" Галину Волчек.

«Они и ответственны за эту заказуху», — посетовал он.

Джигурда вспомнил, что жена Ефремова Софья Кругликова говорила ему, что муж выпивал в компании очень опасных людей. Актер обратился через СМИ к Дарье, если та жива, и пообещал защитить от преследования неизвестных.

«Появись, девочка, и мы тебя защитим», — сказал он.

Актер Михаил Ефремов был осужден на восемь лет колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучший в России адвокат по ДТП Хархорин подал апелляцию на приговор Ефремову.