Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 был поднят по тревоге в целях перехвата двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся в границе РФ. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, инцидент произошел 25 сентября над нейтральными водами Балтийского моря.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российский истребитель Су-27 осуществил воздушное патрулирование вдоль границы РФ и после удаления от рубежа бомбардировщиков США вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В результате грамотных действий летного экипажа нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генштабе заявили об усилении активности НАТО вблизи российской границы.