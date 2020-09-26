Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

|
Василий Заика
57

Американские бомбардировщики были обнаружены 25 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства.

Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Фото: ТАСС / Li Gang

Российский истребитель Су-27 был поднят по тревоге в целях перехвата двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся в границе РФ. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, инцидент произошел 25 сентября над нейтральными водами Балтийского моря.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружены два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближающихся к государственной границе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российский истребитель Су-27 осуществил воздушное патрулирование вдоль границы РФ и после удаления от рубежа бомбардировщиков США вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной подчеркнули, что полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В результате грамотных действий летного экипажа нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Генштабе заявили об усилении активности НАТО вблизи российской границы.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:15
Пашаев подал заявление о лишении Бутыриной статуса адвоката
3:48
«Невероятная девочка»: Лиза Галкина показала отцу и брату, как заниматься йогой
3:31
Су-27 подняли на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
3:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
2:41
«Огромный стресс»: Владимир Конкин тяжело переживает гибель дочери
2:13
Ошибка пилота могла стать причиной крушения АН-26 под Харьковом

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Температура 40 градусов»: Пригожин ответил на слухи о госпитализации Валерии
Стали известны результаты анализов на алкоголь утонувшей дочери Владимира Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок