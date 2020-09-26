«Есть еще дети»: Сергей Безруков рассказал о внебрачных дочери и сыне

Актер и режиссер Сергей Безруков в интервью «Известиям» впервые рассказал о внебрачных детях. Несколько лет назад в прессе появилась сенсационная информация, что звезда сериала «Бригада» воспитывает дочь Александра и сына Ивана, которые, предположительно, рождены в результате отношений с актрисой из Петербурга Кристиной Смирновой. Примечательно, что на тот момент знаменитость был женат на Ирине Безруковой.

Пара рассталась в 2015 году после смерти единственного сына супруги актера. Уже в 2016-м Сергей Безруков отправился в ЗАГС с новой избранницей — Анной Матисон. В июле того же года в семье на свет появилась дочь Мария, а в ноябре 2018 года родился сын Степан.

«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Понимаете, моя жизнь как бы разделилась на две части: до и после встречи с Аней. Это две разных жизни. Есть моя сегодняшняя жизнь. И есть одна прошлая жизнь, где было разное. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно — не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае», — признался Сергей Безруков.

Народный артист РФ тщательным образом старается оберегать личную жизнь от посторонних. Сергей Безруков намерен защитить наследников от грязи, которой, по его словам, полно вокруг. Актер отмечает, что его старшие и младшие дети поддерживают близкие отношения. Он, в свою очередь, с ними предельно откровенен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков почтил память Владимира Андреева.