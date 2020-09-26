Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов скончался в больнице

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Алиса Маркова
Срочная новость 94

Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 25 сентября. По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.

Фото, видео: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Один из двух выживших при крушении Ан-26 под Харьковом курсантов скончался в больнице. Об этом сообщили в Госслужбе по Чп Украины. Авиакатастрофа произошла вечером в пятницу, 25 сентября.

Таким образом в результате крушения самолета погибли 26 человек, врачи борются за жизнь одного выжившего. Всего на борту находились 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь членов экипажа. Два курсанта смогли выпрыгнуть из самолета до крушения, оба были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии — с ожогами 90% поверхности тела. Один из них позже скончался.

Служба безопасности подтвердила, что перед крушением у самолета отказал левый двигатель, и пилот воздушного судна запрашивал у диспетчера разрешения на посадку на одном — правом двигателе. Через пять минут произошла авиакатастрофа. По предварительной информации, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Также рассматриваются такие версии, как ненадлежащее исполнение обязанностей или техобслуживания. По словам главы Минобороны страны, скорее всего, разбившийся Ан-26 зацепил крылом землю при аварийной посадке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на месте крушения самолета были найдены черные ящики. Продолжаются поиски двоих членов экипажа.

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