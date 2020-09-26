Глава МВД РФ вручил документы к наградам защитника Севастополя Василия Бузина его родственникам

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил документы к наградам родственникам милиционера Василия Бузина, погибшего в годы Великой Отечественной войны при обороне Севастополя. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил пресс-центр МВД России.

Василий Бузин служил командиром гарнизона милиции, до последнего дня отражавшего атаки врага. Он один из тех, кто пал смертью храбрых на 35-й береговой батарее — последнего рубежа обороны южного города. Перед кончиной милиционер успел отправить супруге свое последнее, прощальное письмо.

«Никакие силы не могу поколебать нашей решимости… Они сожгли наш город. Камни, и те сдали. А мы сильнее!» — говорилось в послании.

За боевые заслуги в 1942-м Бузин был награжден орденом Красной Звезды. В январе 1944 года ему посмертно присвоили медаль «За оборону Севастополя». Сегодня же, 26 сентября, глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил родственникам героя Великой Отечественной документы к наградам.

В рамках рабочего визита в Севастополь министр внутренних дел России также принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на воду близ места дислокации 35-й береговой батареи. В этот же день поприсутствовал на открытии экспозиции Народного музея Севастопольской полиции имени Казакевича, посвященной подвигам правоохранителей в годы войны.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с торжественной церемонии возложения венков и цветов на воду в Севастополе с участием главы МВД РФ Владимира Колокольцева.